Canicattì

Danneggia alcuni parcometri per rubare i soldi, denunciato canicattinese   

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe provato a scardinare alcuni parchimetri in città con lo scopo di rubare le monetine

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Un quarantenne disoccupato di Canicattì è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di danneggiamento e tentato furto. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe provato a scardinare alcuni parchimetri in città con lo scopo di rubare le monetine.

La vicenda scaturisce dalla denuncia della società che si occupa, per conto del Comune, del servizio di pagamento delle aree pubbliche. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Canicattì che hanno chiuso il cerchio riuscendo a individuare il presunto autore. Il quarantenne, nella notte del 12 aprile, danneggiò almeno due parchimetri provocando un danno superiore al bottino recuperato. 

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