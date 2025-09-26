PRIMO PIANO

Diciassettenne sequestrato ieri da due banditi si presenta in commissariato, sta bene 

Non sono noti altri dettagli, se non che si sarebbe presentato lui stesso in commissariato nella citta'

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

E’ stato ritrovato il ragazzo rapito ieri sera a Vittoria. Non sono noti altri dettagli, se non che si sarebbe presentato lui stesso in commissariato nella citta’ del Ragusano, dove attualmente si trova. E’ in buone condizioni di salute e starebbe parlando con gli inquirenti.

Ancora da chiarire i contorni della vicenda. Molte voci si erano diffuse nel pomeriggio: una di queste riguardava la presunta richiesta di una elevata somma di riscatto, ma con il blocco “automatico” dei beni della famiglia del giovane sarebbe risultata una strada impraticabile per i gruppo di rapitori. La notizia della richiesta di denaro non e’ stata pero’ confermata da fonti ufficiali. Da ieri sera, lavoro serrato degli inquirenti in un sottotraccia estremamente riservato. Non si esclude che il giovane possa essere stato liberato da chi lo aveva rapito, per la pressione proprio delle forze dell’ordine. Nelle prossime ore probabilmente si chiariranno le modalita’ del ritrovamento e quanto accaduto dal momento in cui il giovane e’ stato sequestrato.(IMMAGINI IN ESCLUSIVA TG1)

