Dimensionamento scolastico, un nuovo istituto per i 5 comuni dell’area Sicana

“Una notizia sofferta e molto attesa con un risultato che ci ripaga di ogni sforzo fatto. L’unità scolastica sicana rimane salda e nasce un nuovo istituto comprensivo che abbraccerà i 5 comuni dell’area Sicana.

Se come comunità stefanese abbiamo perso qualcosa possiamo altresì sostenere con orgoglio di aver indubbiamente lavorato convintamemte, con ostinazione e forte senso di responsabilità e lealtà istituzionale, per far vincere un’intero territorio. Desidero affermare con forza un dato di fatto: il dimensionamento è stato evitato perché la Conferenza Regionale presieduta dall’assessore Turano competente a decidere su questa tematica, ha correttamente applicato i criteri della legge diversamente da quanto era stato fatto in via di proposta a livello provinciale. La ennesima e palese dimostrazione che “solo l’agire comune, per il bene comune, riesce a preservare e tutelare il nostro territorio e le nostre comunità . La comunità scolastica cambia ma sicuramente per crescere e rafforzarsi. Auguri a tutti noi!

Queste le parole del Sindaco di Santo Stefano di Quisquina Francesco Cacciatore.