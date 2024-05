Disservizio idrico Siciliacque, fermo campo pozzi Favara di Burgio

Siciliacque S.p.A. ha informato Aica che a partire dalle ore 9:15 di domani, 28/05/2024, sarà sospesa la fornitura elettrica da parte di Enel al campo pozzi di Favara di Burgio.

Tale situazione provocherà la sospensione della fornitura idrica ai comuni di:Caltabellotta e frazione San Carlo;Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Porto Empedocle ed Agrigento (l’interruzione interesserà i serbatoi Poggio Muscello e Villaggio Peruzzo;Palma di Montechiaro;Serbatoio Sant’Angelo del comune di Licata.

La distribuzione idrica prevista per le giornate del 28/05/2024 e 29/05/2024 nei comuni interessati e nelle zone servite dai suddetti serbatoi, potrà subire slittamenti e/o limitazioni. La turnazione idrica tornerà regolare non appena ripristinata la fornitura da parte di Siciliacque S.p.A., ma per per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.