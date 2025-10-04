DonatoriNati fa tappa alla Valle dei Templi: giornata speciale di donazione sangue

Donare sangue è vita: il messaggio itinerante di DonatoriNati farà tappa nella splendida location della Valle dei Templi ad Agrigento, capitale della cultura e della solidarietà, per una donazione di sangue straordinaria.

Sinergia è la parola d’ordine per sensibilizzare i giovani, i cittadini, affinché la donazione di sangue non sia occasionale, ma un appuntamento fisso: è questo il messaggio che gli uomini e le donne della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco diffondono quotidianamente.

Sarà possibile donare il sangue domenica 5 ottobre a bordo di un’utoemoteca Fidas con personale medico specializzato, dalle ore 7.00 alle 12.30.

A portare un saluto ai donatori “in azione” il Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, il Questore Tommaso Palumbo.

“Un gesto di concreta solidarietà è un seme gettato da cui nascerà una pianta imponente, afferma Claudio Saltari, Presidente Nazionale DonatoriNati. Tanti gesti di solidarietà possono fondare una cultura del bene, attraverso azioni dirette e sentita partecipazione”.

Un’attenzione crescente per la donazione di sangue viene quotidianamente manifestata dai giovani e stamane a donare il sangue anche un giovane studente di fisioterapia, entusiasta del gesto compiuto. Un’organizzazione che parte da lontano e che vede tra i protagonisti il Presidente DonatoriNati Agrigento, Maurizio dell’Arte: “Il nostro obiettivo è diffondere tra i giovani l’importanza delle donazioni periodiche di sangue e plasma. Donare il sangue è un gesto che racchiude il nostro futuro: la generosità è un valore inestimabile che dobbiamo trasmettere alle future generazioni attraverso l’esempio, oltrepassando tutti i confini e le barriere, afferma Dell’Arte.

I medici del Lions Club Agrigento Chiaramonte offriranno gratuitamente uno screening per la celiachia e glicemia.