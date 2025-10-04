Marianna non è stata ritrovata, delirio sui social

I social hanno rilanciato la notizia, mai confermata dagli inquirenti, del ritrovamento di Marianna Bello. Qualcuno ha anche detto che sarebbe viva facendo circolare video di gioia. Un delirio, ma è una fake news. Forze dell’ordine mobilitate e confluite sul luogo del preteso ritrovamento. In realtà, al momento, non si hanno notizie ufficiali di ritrovamenti nonostante sia impegnato un vero e proprio spiegamento di forze che è stato ulteriormente rafforzato: si scava, si draga e si perlustra senza sosta in quella che è ormai una corsa contro il tempo. E i carabinieri con un laconico messaggio comunicano che: la notizia del ritrovamento della donna scomparsa a Favara che sta circolando in questi minuti è falsa.

Marianna Bello, la trentottenne travolta mercoledì mattina dalla piena d’acqua e fango durante il nubifragio che ha colpito Favara viene attualmente cercata e nei luoghi della ricerca è arrivato anche il Nucleo di soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi, con l’unità cinofila “Tito”, addestrata per operazioni in contesti di calamità naturali. Ad accoglierli il comandante provinciale delle Fiamme gialle, colonnello Gabriele Baron.