Migranti: nave con 2 cadaveri a bordo verso Porto Empedocle

La nave Humanity1 della ong tedesca Sos Humanity sbarcherà i 39 migranti che ha a bordo, oltre due cadaveri, a Porto Empedocle. Inizialmente era stato indicato il porto di sbarco di Bari, ma è stato rideterminato il pos per l’assenza sull’imbarcazione di una cella frigorifera per la conservazione delle salme e perché le condizioni del mare stanno peggiorando: al momento è forza 4 con onde alte fino a due metri. Il gommone in difficoltà, con a bordo 41 migranti, era stato soccorso ieri dalla Humanity1.