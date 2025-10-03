Litiga col fidanzato e si lancia da auto in corsa, è grave

Nel tardo pomeriggio una giovane di 19 anni è stata trasporta in elisoccorso dall’ospedale di Piazza Armerina (Enna) al Sant’Elia di Caltanissetta per una grave emorragia cerebrale dovuta a un trauma cranico. Secondo le prime informazioni, non ancora confermate, la ragazza stava litigando con il fidanzato in auto quando, improvvisamente, avrebbe aperto lo sportello lanciandosi dal veicolo in corso. La giovane è stata già in sala operatoria per un intervento di neurochirurgia.

La ragazza G. L. è una studentessa ed è figlia di un operaio. L’incidente sarebbe avvenuto in una strada del quartiere Casalotto a Piazza Armerina (Enna). Dopo un prima passaggio nell’ospedale ennese considerate le gravi condizioni della paziente i medici hanno deciso di trasferirla con l’elisoccorso nel nosocomio di Caltanissetta. Il fidanzato della giovane, A.A., 20 anni, è stato sentito dalla Polizia. Secondo il suo racconto i due avrebbero litigato in automobile, la ragazza voleva scendere dall’auto ma lui le avrebbe detto “no, ti accompagno a casa”. In quel momento con l’auto in movimento la diciannovenne avrebbe aperto lo sportello e si sarebbe gettata sull’asfalto sbattendo la testa.