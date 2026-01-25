Agrigento

Dopo Harry sulla spiaggia delle dune spuntano i resti di un vecchio chiosco

La segnalazione dell'associazione Mareamico

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

La forte mareggiata dei giorni scorsi ha scavato le dune ed ha portato alla luce i resti di un vecchio chiosco a San Leone. Questa la segnalazione dell’associazione Mareamico che invita, per il futuro, “la Capitaneria di porto, l’ufficio del demanio e il comune, dopo la cessazione della concessione demaniale, a controllare che i lavori di ripristino delle spiagge vengano effettuati a regola d’arte, al fine di non trovare più queste sorprese nascoste sotto la sabbia e di rilasciare le nuove concessioni, solo dopo che il richiedente abbia versato una adeguata somma come cauzione, per poter permettere il ripristino ambientale dei luoghi, qualora il concessionario fosse inadempiente”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

PD, volano gli stracci: “Ecco chi sta affossando la candidatura di Dispenza”
Caltabellotta

A Caltabellotta si è costituita la Consulta Comunale delle Donne
Lampedusa

Salvato in mare, migrante sopravvissuto: “Almeno cinquanta dispersi”
Agrigento

Dopo Harry sulla spiaggia delle dune spuntano i resti di un vecchio chiosco
Catania

Sequestrati oltre 2,5 chili di droga, un arresto
Catania

Con uno scooter con targa e telaio modificati, denunciato per riciclaggio
banner italpress istituzionale banner italpress tv