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Dopo Lampedusa nido caretta caretta a Menfi

Saranno i volontari del WWF ad occuparsi del nido

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Dopo i due nidi registrati a Lampedusa, una nuova tartaruga marina Caretta caretta ha scelto la spiaggia di Porto Palo di Menfi per deporre le proprie uova. Una traccia iniziale, seguita da un sopralluogo e da una verifica tecnica, ha confermato la presenza del nido, immediatamente localizzato e messo in sicurezza.Come previsto dal Progetto Tartarughe WWF, autorizzato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del programma Life Adapts, è stata attivata la procedura ufficiale di tutela.

I volontari WWF, coordinati dalla referente Antonella Graffeo, con la collaborazione delle guardieWwf, operatori della Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa Siculiana, hanno provveduto alla recinzione provvisoria dell’area e garantiranno la sorveglianza del sito fino alla schiusa, prevista indicativamente per l’inizio di agosto.

“La presenza di questo nuovo nido rappresenta un ulteriore segnale della straordinaria qualità ambientale della costa menfitana, amata sia dai suoi abitanti sia dalle specie marine che la frequentano in modo naturale. Negli ultimi anni, Menfi ha sviluppato un legame sempre più significativo con le tartarughe marine Caretta caretta, divenendo un sito di nidificazione di crescente importanza per questa specie minacciata. L’impegno congiunto del WWF, delle istituzioni locali e della cittadinanza — che anche in questa occasione ha contribuito segnalando tempestivamente le tracce — costituisce un elemento fondamentale per la tutela e la conservazione di questi animali. Un segnale di speranza che conferma come la collaborazione tra comunità e associazioni possa garantire un futuro più sicuro alle Caretta caretta che scelgono Menfi per la loro riproduzione”, si legge nella nota da parte del WWF.

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