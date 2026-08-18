Canicattì

Dramma a Canicattì, trovata morta Luigia Narbone: era scomparsa 5 giorni fa 

E' stata ritrovata morta, nell'area della linea ferroviaria a monte di via Cilea a Canicattì, la sessantanovenne Luigia Narbone

Pubblicato 21 ore fa
Da Giuseppe Castaldo

Si concludono nel peggiore dei modi le ricerche di Luigia Narbone, la sessantanovenne scomparsa da Canicattì giovedì scorso. Il cadavere della donna è stato rinvenuto questa mattina nei pressi della linea ferroviaria. La salma era in avanzato stato di decomposizione. La causa della morte è ancora da accertare ma l’ipotesi principale resta quella del malore. Sul posto il medico legale per una prima ispezione cadaverica. Le indagini sono affidate ai carabinieri. È stato avvisato anche il pm di turno che dovrà decidere se disporre, o meno, l’autopsia. 

LA NOTA DEL SINDACO VINCENZO CORBO

“Non abbiamo mai smesso di cercarla. Purtroppo il ritrovamento del cadavere della nostra concittadina Luigia Narbone avvenuto questa mattina ha fatto perdere le speranze anche quelle flebili che erano rimaste. In questo momento di grande dolore per i familiari, il figlio ed i parenti della signora Narbone faccio proprio il sentimento dell’ intera comunità che rappresento esprimendo loro profondo cordoglio per la tragica scomparsa. Ringrazio la Prefettura, gli uomini dell’Arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della polizia municipale, i vigili del fuoco, la protezione civile regionale, provinciale e comunale che in questi giorni sono stati impegnati nelle ricerche della signora Narbone con l’ abnegazione e la professionalità che li contraddistingue e senza risparmiare energie”. Queste le parole del sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo.

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