Palermo

Dramma nella notte, 19enne muore in incidente stradale 

La vittima è Rosario Romeo. La sua moto è finita contro un palo

Pubblicato 2 giorni fa
Da Redazione

Ancora sangue sulle strade di Palermo: stanotte un incidente in moto è costato la vita a un giovane di 19 anni, Rosario Romeo. L’episodio si è verificato intorno alle 3 in viale Ercole, nel tratto di strada che costeggia il parco della Favorita. Secondo una prima ricostruzione il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro un albero: per lui, all’arrivo dei soccorsi, non c’era già più nulla da fare. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli: la polizia municipale è ancora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 

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