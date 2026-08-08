Dramma nella notte, 19enne muore in incidente stradale 

Ancora sangue sulle strade di Palermo: stanotte un incidente in moto è costato la vita a un giovane di 19 anni, Rosario Romeo. L’episodio si è verificato intorno alle 3 in viale Ercole, nel tratto di strada che costeggia il parco della Favorita. Secondo una prima ricostruzione il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro un albero: per lui, all’arrivo dei soccorsi, non c’era già più nulla da fare. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli: la polizia municipale è ancora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.