Al Tribunale di Agrigento si discute di Codice Rosso: vertice tra Magistratura e SIM Carabinieri





Fornire risposte concrete alle difficoltà che si incontrano nell’attività di indagine, garantendo al contempo una maggiore sicurezza operativa per il personale e una risposta più rapida per le vittime di violenza. Questo l’obiettivo del convegno “Codice Rosso” organizzato dal SIM Carabinieri di Agrigento che si è svolto presso l’Aula “Livatino” del Tribunale di Agrigento che ha visto attorno ad un tavolo la magistratura con la presenza di Alessia Battaglia, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Agrigento e del Gip Michele Dubini che hanno approfondito le aspettative della Procura sull’attività di Polizia Giudiziaria e le pratiche per evitare intoppi burocratici o procedurali. Presente anche il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dirigente della Divisione Anticrimine Davide Mattaliano, che ha fatto chiarezza sullo strumento dell’Ammonimento del Questore una misura di prevenzione di competenza esclusiva del Questore che ha lo scopo di garantire alla vittima di atti persecutori, diffusione illecita di immagini/video a contenuto sessualmente esplicito (c.d. revenge porn) o condotte sintomatiche di violenza domestica una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale. Per il mondo dell’associazionismo e del supporto alle vittime ha partecipato Antonella Gallo Carrabba del Telefono Aiuto. All’evento per il SIM Carabinieri hanno partecipato il Segretario generale Regionale Vito Saulle, i Consiglieri Nazionali Francesco Butano e Igor Tullio e il Segretario Generale Provinciale di Agrigento Luigi Galvano.