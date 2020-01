Due agrigentini alla manifestazione “Pane in piazza” a Milano

A Maggio 2020 tornerà “Pane in piazza”, la manifestazione benefica che si svolge in piazza Duomo da tre anni durante la Milano Food City, con il patrocinio del Comune e oltre 400 maestri dell’arte bianca italiani che vengono ad animare l’evento, si stanno preparando.

Per dieci giorni H 24 sforneranno le loro delizie allo scopo di raccogliere offerte per il progetto benefico dei Frati Cappuccini Missionari di piazza Cimitero Maggiore 5 a Milano, la costruzione di un panificio industriale, St. Augustin, in Etiopia, a Dire Dawa, nella diocesi del frate Mons. Angelo Pagano, destinatario dell’iniziativa. La produzione di pane là è rivolta a sostenere il fabbisogno dell’orfanotrofio e della casa delle Suore di Madre Teresa di Calcutta nel territorio nonché in parte alla vendita per l’auto finanziamento, dando lavoro a personale locale, e alla creazione di una scuola professionale per insegnare l’Arte bianca ai giovani e poter trasmettere loro un mestiere ricco di soddisfazioni.

Il mondo della panificazione italiana si mobilita per Pane in piazza dietro la guida della Famiglia dei Marinoni, panificatori in Lombardia dal 1500, e ideatori del format Pane in piazza. Oggi è Cesare Marinoni a guidare ‘Pane in piazza Milano’ e con il suo carisma a trainare un vero drappello di ‘cavalieri del pane’.

Alla Manifestazione parteciperanno anche due panificatori agrigentini. Si tratta di: