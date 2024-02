Due guerre e la lotta per la libertà, Realmonte festeggia i 100 anni di Giuseppe Monachino

Una storia di vita lunga un secolo. E’ quella di Giuseppe Monachino, che ieri ha compiuto 100 anni, circondato dall’affetto della moglie, Calogera Pisano di 93 anni, dei figli Domenico e Alfonso, della nuora Francesca Platamone, di parenti ed amici. Il nonnino, che vive a Realmonte, in una residenza per anziani con la moglie, che sposò 69 anni fa’, ha ricevuto ieri pomeriggio la visita del sindaco Sabrina Lattuca in rappresentanza dell’amministrazione comunale, accompagnata dall’assessore Domenico Coco. Il primo cittadino, ha omaggiato di una composizione floreale, nonno Giuseppe, manifestando grande ammirazione per un Uomo, che nato nella Città della Scala dei Turchi, si trasferì al nord per lavoro, visse le due guerre mondiali conoscendone gli orrori e combatte’ da partigiano. Dopo il pensionamento ritornò nel paese natio con la famiglia. Una vita lunga e felice, pienamente vissuta colma di gioie: il matrimonio con Calogera,la nascita dei figli e dei nipotini.

“Oggi Realmonte festeggia un concittadino dall’alto profilo- dichiara il sindaco Sabrina Lattuca- esempio per le nuove generazioni, che ha combattuto le due guerre e da partigiano ha lottato, rischiando la vita per la libertà e la democrazia. Un esempio di cui la città di Realmonte va fiera. Ringrazio la famiglia, la struttura in cui vive con la moglie Calogera, gli ospiti della residenza e tutti coloro che si prendono cura di Giuseppe”.