Due uomini trovati morti in casa: indagini

Uno è stato trovato disteso nel soggiorno e l'altro nel letto. A scoprirli i vigili del fuoco che sono stati chiamati dai parenti e dai vicini

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Due uomini di 68 anni di Carini, Giuseppe Manicioto e Vincenzo Lo Presti, sono stati trovati morti in casa in un abitazione in via Gargagliano, nel pomeriggio di ieri. I due sono amici.

Uno è stato trovato disteso nel soggiorno e l’altro nel letto. A scoprirli i vigili del fuoco che sono stati chiamati dai parenti e dai vicini che non avevano notizie da giorni. Non sono state rese note le cause della morte dei due. Sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e il medico legale.

