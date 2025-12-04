Canicattì

Rubati fucili, pistole e munizioni: colpo in un’abitazione a Canicattì

Un gesto mirato, quasi a colpo sicuro, quello messo a segno da ignoti malviventi a Canicattì

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sono entrati in un’abitazione senza forzare la porta d’ingresso e lasciando la casa perfettamente in ordine. Un gesto mirato, quasi a colpo sicuro, quello messo a segno da ignoti malviventi a Canicattì.

I banditi – approfittando dell’assenza dei proprietari – si sono intrufolati nell’appartamento e hanno scassinato un armadietto blindato all’interno del quale erano custoditi – regolarmente – due fucili, tre pistole e diverse munizioni. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il proprietario dell’abitazione una volta fatto rientro. Al via le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili del furto. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Economia

Aeroporto di Palermo, a novembre passeggeri in crescita del 6,5% rispetto al 2024
Foto

Inaugurate oggi Case Montane al Giardino della Kolymbethra
Apertura

L’armiere del clan di Villaseta, difesa chiede incompatibilità del giudice  
di Irene Milisenda

Agrigento Capitale della cultura, Mazzi: “non direi che è stato un flop”
Canicattì

Rubati fucili, pistole e munizioni: colpo in un’abitazione a Canicattì
Agrigento

L’Amico del Popolo celebra 70 anni, sabato convegno al Museo Archeologico
banner italpress istituzionale banner italpress tv