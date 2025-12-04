Rubati fucili, pistole e munizioni: colpo in un’abitazione a Canicattì

Sono entrati in un’abitazione senza forzare la porta d’ingresso e lasciando la casa perfettamente in ordine. Un gesto mirato, quasi a colpo sicuro, quello messo a segno da ignoti malviventi a Canicattì.

I banditi – approfittando dell’assenza dei proprietari – si sono intrufolati nell’appartamento e hanno scassinato un armadietto blindato all’interno del quale erano custoditi – regolarmente – due fucili, tre pistole e diverse munizioni. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il proprietario dell’abitazione una volta fatto rientro. Al via le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili del furto.