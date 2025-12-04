Economia
Aeroporto di Palermo, a novembre passeggeri in crescita del 6,5% rispetto al 2024
PALERMO (ITALPRESS) – L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo registra un’altra crescita significativa nel mese di novembre, con 576.481 passeggeri, pari a +6,5% rispetto al 2024 (541.486). Aumentano anche i movimenti: +3,25% (3.752 contro 3.634 voli del novembre 2024). Secondo i dati diffusi da Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano, nel periodo gennaio-novembre […]
Redazione
