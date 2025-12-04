Inaugurate Case Montana, Magnifico: “le case dei contadini che hanno creato il paradiso della Kolymbethra”





Il FAI Fondo per l’ambiente italiano dopo un lungo restauro riapre al pubblico Case Montana, un edificio rurale storico che dal Settecento domina il Giardino della Kolymbethra, sul ciglio del versante opposto al Tempio dei Dioscuri nel cuore della Valle dei Templi. La tradizionale casa di contadini, semplice e povera, venne acquistata dal Fai nel 2018 proprio per valorizzare il paesaggio storico di cui è parte, insieme al Giardino nella valle: qui per secoli hanno vissuto i contadini che coltivavano il “giardino”, un agrumeto produttivo di oltre 600 piante, cui si aggiungono altrettante piante tipiche di questo ambiente, che oggi è una vera e propria oasi di biodiversità mediterranea.

“È un grande onore per il FAI inaugurare oggi, dopo un lungo ed estremamente delicato restauro, le amatissime Case Montana che la nostra Fondazione acquistò nel 2018 perché, di fianco ai celeberrimi templi consacrati agli Dei, ci fosse un luogo ove celebrare e raccontare la storia, la sapienza e la tenacia con le quali generazioni di contadini hanno creato questo paradiso. A loro noi del FAI dedichiamo con riconoscenza questo restauro che assieme a quello del Giardino della Kolymbethra, ci ha riempito di gratitudine e ammirazione nei loro confronti come artefici, forse inconsapevoli ma certamente geniali, di tutta questa produttiva e impagabile bellezza”, ha detto Marco Magnifico, Presidente FAI a margine della conferenza di presentazione che ha visto la partecipazione di Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato alla cultura, Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento, Giuseppe Parello, presidente del Consiglio del Parco della Valle dei Templi e direttore generale Agrigento2025, Roberto Sciarratta, direttore del parco della Valle dei Templi, Daniela Bruno, direttrice culturale FAI, e Giacomo Sosio, responsabile progettazione e direzione lavori, ufficio restauro e conservazione FAI.

“L’opera di restauro delle Case Montana nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento da parte del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico-privato basato su visione, approccio sostenibile e responsabilità, come dire un’alleanza che disegna la traiettoria migliore per il futuro della nostra cultura. Grazie al Presidente Marco Magnifico e a tutto il FAI”, così il Sottosegretario alla cultura con delega UNESCO Gianmarco Mazzi intervenendo all’inaugurazione di Case Montana.

I lavori di recupero hanno dato vita a un cantiere di ricerca che ha affiancato i restauri: in due campagne annuali di scavi archeologici, le ricerche hanno già rivelato importanti dati sulla storia millenaria di questo paesaggio, che oltre che rurale, è anche archeologico. Pavimenti, muri e tetti, prima diruti, sono stati consolidati, integrati o ricostruiti, ma salvaguardando ogni elemento originale, con perizia filologica: dalle piastrelle in maiolica dipinta dei pavimenti, agli intonaci in malta di calce, ai soffitti in cannucciato, agli infissi in legno, tutti trattati con tecniche e materiali tradizionali, anche recuperati in loco. Nell’ambiente che ospita il video racconto è stata realizzata una pavimentazione decorata che riprende la vista che si gode sul Tempio dei Dioscuri, con richiami agli ulivi e alla vegetazione del Giardino; il pavimento – ideato, disegnato e donato da Dolce&Gabbana, Partner del FAI – è stato rivestito con maioliche appositamente prodotte; inoltre sul pianoro accanto alle case, infine, è stato posizionato un furgone ristoro, realizzato grazie al contributo di Dolce&Gabbana: decorato dall’artista siciliano Salvo Sapienza nella tecnica dei tipici carretti, offrirà spremute di agrumi siciliani, oltre a semplici snack e prodotti del territorio.