Elezioni amministrative a Racalmuto, scende in campo Salvatore Petrotto

Si scaldano i motori della campagna elettorale a Racalmuto. L’8 e il 9 giugno si andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. A scendere in campo e ad ufficializzare la sua candidatura Salvatore Petrotto, già sindaco per 13 anni, dal 1993 al 2002 e dal 2007 al 2011 del paese di Leonardo Sciascia.

“Mi candido perchè ci sono molte cose che non vanno bene in paese. Tasse alte, i servizi essenziali lasciano a desiderare e paghiamo il doppio per esempio della Tari rispetto ad altri paesi, molti i giovani che se ne vanno e assistiamo ad un netto spopolamento. Racalmuto ha bisogno di rinascere, il paese ha bisogno di essere rilanciato, con uno sguardo più attento alle attività produttive, e poi mi candido perchè molti concittadini mi hanno chiesto di scendere in campo perchè Racalmuto dovrà ridiventare quel faro di Cultura, con la C maiuscola, che merita di essere”, così ha dichiarato il candidato Petrotto in una intervista rilasciata a Tva e a Welcomenetworkag, che intende puntare proprio sui giovani e circondarsi di giovani per rilanciare il paese, non a caso si presenta con la lista civica “Racalmuto riparte, Petrotto sindaco”. “Siamo entusiasti di ritornare, la gente ha bisogno di ripartire, speriamo di riuscirci e di ritornare a governare”, ha concluso.