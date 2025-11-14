Palma di Montechiaro

Era ricercato in Germania per violenza sessuale, no all’estradizione di un palmese

La Corte di appello ha negato l’estradizione scarcerando l’agrigentino avviando così un nuovo iter giudiziario

Pubblicato 14 ore fa
Da Giuseppe Castaldo

No all’estradizione e la pena, con un iter che ricomincerà adesso nuovamente dall’inizio, dovrà essere espiata in Italia. Lo hanno stabilito i giudici della seconda sezione penale della Corte di appello di Palermo che hanno negato l’estradizione ad un venticinquenne di Palma di Montechiaro, difeso dall’avvocato Santo Lucia.

L’uomo, dopo essere stato condannato a tre anni di reclusione in Germania per violenza sessuale e lesioni, aveva fatto perdere le sue tracce rendendosi – di fatto – latitante. I poliziotti della Squadra mobile di Agrigento, in esecuzione di un mandato europeo di cattura, lo avevano rintracciato e arrestato a Palma di Montechiaro due settimane fa. Adesso la Corte di appello ha negato l’estradizione scarcerando l’agrigentino avviando così un nuovo iter giudiziario che porterà il venticinquenne a scontare la condanna in Italia. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

Anteprima pagina ingrandita

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

“Dedicata a te”, ecco come funziona la carta per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità
Agrigento

Insulta clienti dei locali e prende a calci auto in sosta, denunciato 41enne
Mafia

Mafia, 16 anni di carcere a Gaetano “Il biondo” Savoca 
Apertura

Le minchiate di Totò
Apertura

Scontro tra auto: giovane rimasto incastrato tra le lamiere
Apertura

Realmonte, pistolettate contro autovettura