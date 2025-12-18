Esercito: avvicendamento al Comando del Raggruppamento “Sicilia”

Si è svolta oggi la cerimonia di avvicendamento alla guida del Raggruppamento “Sicilia”, impiegato nell’Operazione “Strade Sicure” nelle sette province della regione, durante la quale il Colonnello Roberto Pace, Comandante del 5° reggimento fanteria “Aosta”, ha ceduto il comando al parigrado Roberto Nunziante, Comandante del 6° Reggimento Bersaglieri.

Le unità dell’Esercito operano quotidianamente al fianco delle Forze dell’Ordine per la sicurezza del territorio, il presidio delle principali aree metropolitane e la sorveglianza dei punti sensibili, tra cui infrastrutture critiche, aree portuali, stazioni ferroviarie, luoghi di interesse turistico e istituzionale.

Nel corso dell’ultimo semestre, i militari hanno effettuato molteplici pattugliamenti ed interventi, garantendo una presenza costante sul territorio e rappresentando un supporto concreto alla prevenzione e al contrasto della criminalità.

L’Esercito Italiano, attraverso l’impegno quotidiano dei propri uomini e donne, rinnova il suo contributo alla sicurezza delle città e delle periferie, assicurando vicinanza alla popolazione e una costante vigilanza dei luoghi più sensibili dell’isola.