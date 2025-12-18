Regione stanzia 28 milioni per efficientamento energetico dei Comuni siciliani

Circa 28,2 milioni di euro per l’efficientamento energetico e la riqualificazione urbana dei comuni sono stati stanziati dall’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, guidato da Francesco Colianni, che ha pubblicato oggi l’avviso “Progetti di valore: investimenti per la crescita sostenibile dei Comuni siciliani”.

Si tratta di fondi derivanti dalle royalties incassate dalla Regione per la concessione di idrocarburi e che ora vengono reinvestiti a favore dei territori. Lo stanziamento è suddiviso in due parti: la linea A, con 12,7 milioni di euro, è destinata ai Comuni ricadenti nelle aree interessate dalle concessioni di idrocarburi; la linea B, con 15,4 milioni, è destinata anche alle altre amministrazioni locali. Sono previsti contributi a fondo perduto al 100% del costo per investimenti strategici in diversi ambiti: opere di manutenzione straordinaria e sostenibilità energetica, rigenerazione dei centri urbani e delle periferie, riqualificazione architettonica e miglioramento della sicurezza degli edifici pubblici e interventi di manutenzione straordinaria e opere di urbanizzazione primaria. Ogni Comune potrà candidare un progetto che, se finanziato, riceverà un contributo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 24 mesi dal decreto di concessione del contributo.

“Con questo avviso – dice Colianni – lanciamo un’importante opportunità per i nostri Comuni e introduciamo un’importante novità, ovvero la possibilità di anticipare fino al 90% del valore dell’investimento per venire incontro alle difficoltà finanziarie che molti enti si trovano ad affrontare”.