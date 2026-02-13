Licata

Esplosione in appartamento, marito e moglie ustionati a Licata

Attimi di grande paura nella notte nel quartiere Oltreponte a Licata

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Attimi di grande paura nella notte nel quartiere Oltreponte. Un incendio è divampato dopo un’esplosione all’ultimo piano di uno stabile di via Carso nei pressi della scuola elementare Angelo Parla. Sul posto i Vigili del Fuoco, i reperibili del Comune e ambulanze del 118. Il bilancio è di due ustionati, marito e moglie trasferiti in ospedale.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Giudiziaria

Operata in ritardo di ematoma cerebrale muore, ospedale dovrà pagare 760mila euro
di Giuseppe Castaldo

Rivenditore di auto ucciso a Favara, al via il processo di appello al vicino di casa 
di Giuseppe Castaldo

Il fortino della droga a Licata, processo al “capo del Bronx” approda in Cassazione 
Agrigento

Laboratori e attività sul campo, firmato protocollo tra il Liceo Empedocle e il Parco Valle dei Templi
Sciacca

“Appiccò incendio a pochi passi dalla spiaggia”, condanna definitiva per 58enne 
Ultime Notizie

Ripristinata la condotta idrica Innamorata, il sindaco Mangione: “la situazione rimane a rischio per le frane”
banner italpress istituzionale banner italpress tv