Consulta giovanile Raffadali, l’opposizione chiede chiarezza sul bando 

I Consiglieri Comunali di opposizione: Suelya Mattana, Salvatore Gazziano, Salvatore Giglione, Sabrina Mangione e Stella Vella accolgono con favore ogni iniziativa finalizzata a promuovere la partecipazione dei giovani ed il loro coinvolgimento nella vita amministrativa e sociale della comunità.

La costituzione della Consulta Giovanile rappresenta infatti uno strumento importante di confronto, crescita e democrazia, già previsto dallo Statuto Comunale e disciplinato dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.10 del 17/10/2014. Per questi motivi, riteniamo fondamentale che il percorso di costituzione avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, che regolano in modo puntuale composizione, requisiti e modalità di individuazione dei componenti della Consulta. In tale prospettiva, diversi punti dell’avviso pubblicato in data 22 giugno 2026 meritano un approfondimento, in particolare tutto ciò che fa riferimento alla composizione della Consulta, ai requisiti richiesti e alle modalità previste per la selezione dei partecipanti, rispetto a quanto stabilito dal Regolamento vigente.

Ulteriore elemento oggetto di attenzione riguarda le modalità di presentazione delle domande, per le quali è stato indicato un indirizzo email non istituzionale. Si ritiene opportuno verificare che le procedure adottate garantiscano pienamente tracciabilità, trasparenza e corretta gestione amministrativa dei dati forniti. Alla luce di tali considerazioni, i Consiglieri firmatari hanno richiesto all’Amministrazione Comunale di valutare la sospensione dell’avviso al fine di assicurare la piena conformità dell’iter allo Statuto e al Regolamento della Consulta Giovanile. L’obiettivo condiviso resta quello di arrivare in tempi rapidi alla costituzione della Consulta Giovanile, ma attraverso un percorso chiaro, corretto e pienamente legittimo, capace di garantire ai giovani raffadalesi un organismo realmente rappresentativo e credibile.