Evasione e ordini di carcerazione, tre arresti a Menfi 

Sono tre gli arresti eseguiti dai carabinieri di Menfi negli ultimi giorni. I militari dell’Arma hanno eseguito dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria nei confronti di soggetti che devono scontare condanne definitive. Un 45enne del posto, riconosciuto responsabile dei reati di associazione a delinquere, omesso versamento dell’iva e indebita compensazione, è stato posto ai domiciliari.

Un trentenne è stato arrestato poiché deve scontare una condanna di nove mesi per reati inerenti agli stupefacenti. Stesso iter per un 42enne riconosciuto responsabile di reati avvenuti nel 2010. Infine un sessantenne è stato arrestato per evasione. L’uomo si sarebbe allontanato da casa, dove stava scontando una pena per calunnia.