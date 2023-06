Favara, chiusi i locali degli uffici tributi in via Mendola

“Saranno chiusi a partire da oggi i locali che attualmente ospitano l’ufficio Tributi in via Mendola. Questo è stato ritenuto necessario in attesa che si provveda ad adempiere alle richieste avanzate dagli organismi preposti dopo i controlli di questi giorni. Siamo al lavoro per tentare di trovare una soluzione alle prescrizioni recapitate al Comune per l’adeguamento dei locali o il reperimento di nuovi spazi da destinare allo scopo. Nelle more, i cittadini potranno contattare via mail o pec l’ufficio”. Lo dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo.