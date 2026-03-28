Favara, crea il caos in un’abitazione e prende a calci un carabiniere: denunciato 

Non sono ancora chiare le ragioni del comportamento di un trentenne, originario del Mali ma residente a Favara, che nelle scorse ore ha seminato il panico in un’abitazione in una traversa di via Foscolo.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe intrufolato nell’appartamento di un conoscente, un 55enne di Favara, rifiutandosi di uscire e creando scompiglio. All’arrivo dei carabinieri l’immigrato ha cominciato ad insultare gli uomini in divisa salvo poi aggredire a calci uno dei militari. Quest’ultimo è rimasto ferito ed è stato medicato all’ospedale San Giovanni di Dio. Il trentenne è stato bloccato e poi denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.