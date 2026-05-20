Femminicidio Patrizia Russo, confermato l’ergastolo per Giovanni Salamone

L’ergastolo resta. Ma accanto alla conferma della pena si apre anche uno spazio inatteso, quello della giustizia riparativa. È una decisione destinata a far discutere quella pronunciata dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino nel processo a Giovanni Salamone, il 64enne che il 16 ottobre 2024, a Solero, nell’Alessandrino, uccise la moglie Patrizia Russo, 53 anni, colpendola a coltellate all’interno della loro abitazione. I giudici, su richiesta della difesa, hanno autorizzato l’avvio di un iter finalizzato a valutare l’ammissione dell’imputato a un percorso di giustizia riparativa. Subito dopo il delitto, Salomone chiamò i carabinieri sostenendo di essere posseduto dal diavolo. In seguito tentò il suicidio in carcere. La pg Sara Panelli, in aula, ha sottolineato che si trattò di un femminicidio in piena regola, e che la contestazione non è stata possibile perché all’epoca la fattispecie non era prevista come reato autonomo: si è proceduto quindi per omicidio volontario aggravato. La coppia, che aveva due figli (ora parte civile), si era trasferita in Piemonte quando Patrizia aveva ottenuto un incarico come insegnante di sostegno. L’uomo, che risultò malato di depressione, non aveva un’occupazione stabile. La giustizia riparativa è un istituto – privo di effetti sul processo e sul giudizio di colpevolezza – che ha come obiettivo il ristoro delle persone offese anche dal punto di vista emotivo, e, come hanno spiegato i giudici, in questo caso può rivelarsi “utile per dirimere le questioni derivanti dal fatto” e “favorire la presa di coscienza del disvalore” del suo comportamento da parte dell’imputato. La procura generale ha dato parere favorevole. La Corte (dopo avere osservato che il diniego delle parti civili “non è ostativo”) ha disposto che l’imputato prenda contatto con un centro di Torino specializzato in giustizia riparativa per verificare se ci sono le condizioni per l’avvio del percorso