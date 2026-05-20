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Lampedusa, cade in una cisterna durante dei lavori: 30enne salvato dai Vigili del fuoco
Il giovane è rimasto ferito e trasferito al Poliambulatorio per le cure necessarie
Un trentenne è caduto in una cisterna privata mentre stava effettuando dei lavori di pulizia in una abitazione privata sita in via Vittorio Emanuele, a Lampedusa. L’uomo, secondo le prime informazioni, è precipitato da circa sei metri dopo essere scivolato da una scala.
Lanciato l’allarme sul luogo una squadra di vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale che sono riusciti a metterlo in salvo; presente anche i Carabinieri della locale tenenza che stanno ricostruendo quando accaduto.
Il giovane, è stato trasferito al Poliambulatorio per un forte dolore a una gamba e diverse escoriazioni al volto; non versa in condizioni di pericolo.
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Redazione
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