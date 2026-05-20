Traffico di droga all’ombra di Cosa nostra, 26 arresti

Il gip di Palermo, accogliendo la richiesta della procura, ha disposto la custodia cautelare per 26 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti. In un caso viene contestata anche l’aggravante del metodo mafioso. Le indagini sono state svolte – sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia – dalla Squadra mobile della polizia di Stato e dal Ros dei carabinieri.

Secondo quanto spiega il procuratore Maurizio de Lucia, gli investigatori della polizia hanno scoperto l’esistenza di due organizzazioni criminali nei quartieri Villagrazia, Santa Maria di Gesu’ e Villaggio Santa Rosalia, attive nell’importazione e allo smercio di ingenti quantita’ di droghe pesanti e leggere, attraverso fornitori campani e calabresi. Il Ros dei carabinieri si e’ invece concentrato sulla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesu’ riscontrando una associazione stabilmente organizzata sul traffico illecito di stupefacenti, in particolare cocaina, con approvvigionamenti privilegiati grazie a un albanese operante a Roma e a un fornitore calabrese.

Nel corso del blitz, in azione agenti della polizia di stato proveniente dalla Squadra mobile, dal reparto prevenzione crimine sicilia occidentale, dalla polizia scientifica e diverse unita’ del reparto cinofili. Mentre per i carabinieri, oltre al Ros, in campo anche i militari del comando provinciale incluse unita’ cinofile e Api, le Aliquote di primo intervento.