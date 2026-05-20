Menfi, realizzata la copertura della posidonia rimossa a Portopalo
L’intervento ha carattere esclusivamente temporaneo e tecnico-operativo ed è stato necessario realizzarlo, al fine di limitare la dispersione del materiale dovuta agli agenti atmosferici
E’ stata realizzata la prevista copertura sull’accumulo di Posidonia temporaneamente depositata sulla porzione di Demanio Marittimo autorizzata. Lo comunica il sindaco di Menfi, Vito Clemente che in una nota spiega: “tale procedura rientra nelle attività previste dal Progetto di gestione temporanea della stessa Posidonia ed è finalizzata a garantire la corretta conservazione del materiale nell’ambito della medesima unità fisiografica costiera, in conformità alla normativa e alle linee guida regionali vigenti. L’intervento ha carattere esclusivamente temporaneo e tecnico-operativo ed è stato necessario realizzarlo, al fine di limitare la dispersione del materiale dovuta agli agenti atmosferici, e garantire adeguate condizioni di sicurezza e tutela ambientale. Si ribadisce che tale deposito in un’’area, opportunamente delimitata, costituisce una fase intermedia prevista dalle attività di movimentazione e gestione della Posidonia, in attesa dei successivi passaggi tecnici e amministrativi da porre in essere nel rispetto della normativa di settore.”