Operazione “Omnia”, il colonnello De Tullio si congratula con i Carabinieri di Licata

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Colonnello Nicola De Tullio, ha voluto incontrare il personale che ha condotto le indagini culminate, nella giornata di ieri, nell’esecuzione di sei misure cautelari personali nell’ambito dell’operazione antidroga svolta nel territorio di Licata.

L’incontro è stato un momento di riconoscimento e apprezzamento per l’impegno, la professionalità e la costanza dimostrati dai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Agrigento e della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Licata, protagonisti di una complessa attività investigativa sviluppatasi tra aprile 2025 e febbraio 2026, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Agrigento.

L’attività trae origine dagli sviluppi investigativi connessi all’indagine “OMNIA”, avviata a seguito del grave incendio che, nel gennaio 2024, interessò uno stabilimento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di Licata, episodio che aveva provocato rilevanti ripercussioni ambientali e forte allarme nella comunità locale.Da quel contesto investigativo sono scaturiti ulteriori approfondimenti, caratterizzati da un’attenta attività di analisi, riscontro e osservazione sul territorio, che hanno consentito ai Carabinieri di ricostruire, nel tempo, un più ampio quadro indiziario, facendo emergere gravi elementi in ordine a un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio licatese, nonché la capacità del gruppo di procurarsi armi clandestine per imporsi nelle dinamiche criminali locali.

Il Colonnello De Tullio, nel rivolgere il proprio plauso ai militari coinvolti, ha sottolineato come il risultato conseguito sia frutto di un lavoro investigativo paziente, silenzioso e continuo, capace di seguire nel tempo ogni sviluppo dell’indagine e di trasformare singoli elementi operativi in un quadro complessivo di più ampio respiro; confermando l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai traffici illeciti e nella tutela della sicurezza del territorio.