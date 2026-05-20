AICA potenzia i servizi territoriali: sportelli aperti 5 giorni a settimana a Licata

AICA sta potenziando la rete dei servizi territoriali per migliorare il contatto diretto con l’utenza e semplificare le procedure amministrative. Anche in collaborazione con i centri di assistenza fiscale saranno attivati nuovi canali di supporto per la gestione delle pratiche.

Già da domani sarà avviata l’apertura straordinaria dello sportello AICA di Licata, in viale XXIV Maggio, al civico 2, che passerà da due a cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 13. A seguire, saranno aperti anche gli sportelli di Campobello di Licata e Raffadali, per poter rispondere in modo più rapido e capillare alle esigenze dei cittadini.

L’apertura straordinaria degli sportelli periferici permetterà agli utenti di presentare richieste di nuovo allaccio, ricevere assistenza diretta sulla documentazione necessaria, regolarizzare eventuali posizioni non conformi. Entrare nel sistema regolare del servizio idrico significa poter contare su acqua potabile certificata, tutelare la salute pubblica, contribuire a un sistema più equo in cui tutti pagano e tutti beneficiano, e ridurre progressivamente i costi complessivi del servizio grazie a una gestione più efficiente e sostenibile.