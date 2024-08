Fermati all’area di servizio con droga: arrestati due giovani nisseni

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Palermo e della Sottosezione di Buonfornello hanno arrestato due uomini di 32 e 33 anni, colti, nella flagranza di reato, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. In particolare, gli agenti, in orario antimeridiano, in A/19 carreggiata Palermo-Catania, all’interno dell’area di servizio “Caracoli sud” hanno sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo due giovani, provenienti da Palermo e diretti a Caltanissetta, luogo quest’ultimo di residenza di entrambi. Nella circostanza, i due fermati hanno manifestato evidenti segni di insofferenza al controllo di Polizia, pertanto, con l’ausilio di personale addetto alla locale squadra di Polizia Giudiziaria, si è deciso di approfondire il controllo, sottoponendo i fermati a perquisizione personale. Tale operazione ha consentito di rinvenire addosso ai due giovani 3 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 300 grammi. I due sono stati arrestati ed il provvedimento di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è stato convalidato dal Tribunale di Termini Imerese che ha disposto, per entrambi gli arrestati, l’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.