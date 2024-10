Festival della Filosofia a Sciacca, l’assessore Mannino: “prova generale ben riuscita”

“La prima edizione del Festival della Filosofia in Magna Grecia, con al centro Sciacca, è solo l’inizio di un percorso che vedrà nel nuovo anno nuove ambiziose mete, come l’accoglienza di studenti provenienti dalla Grecia”. È quanto annuncia l’assessore alla Cultura Salvatore Mannino dopo la chiusura, lo scorso fine settimana, di un programma, fitto e articolato, che ha visto la presenza in città di 400 liceali provenienti dalla Campania. Primo appuntamento del protocollo d’intesa siglato all’Ambasciata d’Italia ad Atene, lo scorso settembre, da rappresentanti del Comune di Sciacca, della Scuola Italiana di Atene, del Festival della Filosofia in Magna Grecia, della Direzione dell’Istruzione Secondaria di Atene in rappresentanza di 15 scuole della Grecia e degli istituti superiori di Sciacca. “Un protocollo – dice l’assessore Salvatore Mannino – che ha visto grande protagonista la professoressa Anna Terminello, rappresentante della scuola italiana in Grecia, che ha presentato il festival e, con grande passione e competenza, ha intessuto i rapporti tra le varie istituzioni coinvolte”.

“La prima edizione del festival della filosofia – aggiunge l’assessore Mannino – è stata un’esperienza unica per gli studenti ospiti che sono rimasti meravigliati per la vastità culturale del nostro territorio; e per gli studenti degli istituti superiori di Sciacca, del Fazello, del Fermi, dell’Amato Vetrano, del Don Michele Arena, che hanno fatto da guida e da maestri assieme ai loro docenti. Momenti di vera scuola, di conoscenza, di confronto e di crescita, con una didattica innovativa, aperta, sperimentale; con laboratori di filosofia, di arte, di teatro, di danza, di cinema, di movimento, di yoga, di radiosofia, con visite ai tesori culturali del centro storico di Sciacca e dei parchi archeologici di Selinunte e Agrigento. Un viaggio di quattro giorni, molto partecipato, tra pensiero, saperi, emozioni e bellezza senza tempo. Sono davvero molto soddisfatto di come è andata, dello straordinario risultato. È stata una prova generale, ben riuscita, di quello che saranno gli altri appuntamenti che ci apprestiamo a organizzare. Il prossimo, all’inizio del 2025, accogliendo studenti provenienti dalla Grecia, per continuare a condividere il meglio delle nostre comunità, con proficui interscambi umani e culturali, senza confini, senza divisioni, in pace, e con il desiderio di costruire nuovi orizzonti per i nostri giovani, figli di una stessa ricca terra”.

L’assessore Salvatore Mannino conclude ringraziando “quanti hanno contribuito al successo dell’iniziativa: i dirigenti, i docenti e gli studenti degli istituti superiori di Sciacca, l’arciprete don Giuseppe Marciante, padre Pasqualino Barone, il parroco della chiesa del Carmine don Luca Restivo, il parroco della chiesa di San Michele don Giuseppe Calandra, il maestro Franco Accursio Gulino, il Circolo di Cultura, la Confraternita di sant’Antonio Abate, la Multisala Badia Grande, Associazione Nuova Arte 96”.