Fiamme sulla SS 640, Polizia stradale salva famiglia in difficoltà 

Momenti di panico questo pomeriggio lungo la strada statale 640 per un grosso incendio di sterpaglie con fuoco e fumo che in breve tempo hanno invaso la carreggiata rendendola – di fatto – impraticabile. Un’intera famiglia ha rischiato veramente tanto quando, a causa di un guasto, la loro automobile è rimasto ferma in una piazzola di sosta.

Le fiamme e il fumo avanzavano velocemente rischiando di avvolgere il veicolo con le persone a bordo. Provvidenziale è stato l’intervento degli agenti della Polizia stradale di Canicattì che hanno soccorso i quattro malcapitati trainando il mezzo per circa tre chilometri e mettendoli così al riparo.

Contemporaneamente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere il vasto incendio. I poliziotti, infine, si sono occupati della viabilità consentendo così di smaltire il traffico. Per la famiglia soltanto tanta paura ma – grazie alla prontezza degli agenti – nulla più. I quattro, una volta scongiurato il pericolo, non hanno potuto fare altro che ringraziare gli agenti.