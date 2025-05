Finge al telefono di essere il nipote e si fa consegnare soldi da anziana: indagini 

Ancora una truffa, l’ennesima, in provincia di Agrigento. Questa volta ad essere stata raggirata è un’anziana pensionata di Cattolica Eraclea. La signora ha ricevuto una telefonata da un malvivente che si è spacciato per il nipote raccontandole dei guai in cui si era cacciata la figlia.

Così, con fare convincente, il balordo ha chiesto dei soldi all’ottantenne affermando che sarebbe passato a ritirarli un maresciallo. L’anziana non ci ha pensato due volte e ha consegnato 2.500 euro tra soldi e gioielli che custodiva in casa. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata appena truffata. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei malviventi.