Firmata la “Carta del Belìce”, La Rocca Ruvolo: “Fare rete per promuovere il territorio

“Il Belìce rinasce e guarda al futuro puntando sul turismo e facendo rete”. Lo ha detto Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago e deputato regionale, oggi a margine del forum “La Primavera del Belice” promosso dal quotidiano La Sicilia in collaborazione con il Parco Archeologico di Selinunte.

“Insieme ai sindaci abbiamo firmato la Carta del Belice per portare avanti insieme il nuovo progetto di rilancio turistico del territorio, l’obiettivo è quello rinnovare l’immagine del Belìce da terra del terremoto ad attrattiva turistica e culturale. Come sindaco di Montevago ho portato la testimonianza di cinque anni dedicati al recupero, alla riqualificazione e alla rivitalizzazione del vecchio centro distrutto dal sisma del ’68: dal museo a cielo aperto dei percorsi visivi al recupero della chiesa Madre e altri progetti in cantiere tra arte e memoria”.