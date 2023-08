Fratelli spacciatori arrestati grazie a cane Riley

I Carabinieri di Zafferana Etnea, insieme ai militari del Nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga due fratelli di 25 e 22 anni. Non è sfuggito, ai militari che presidiano il territorio, il continuo via vai di ragazzi presso l’abitazione dei due giovani, situata nella periferia del paese, ed è per questo che, insospettiti, hanno deciso di contattare il Nucleo Cinofili e procedere a perquisizione. Assieme al cane “Riley”, i carabinieri sono entrati nelle camere dove i due fratelli dormivano e, sul letto del 22enne e sopra un armadio, hanno trovato 52 dosi, del peso complessivo di 20 grammi circa, di marijuana del tipo “skunk”. In un borsello che il giovane pusher aveva appoggiato sul letto dove dormiva c’era anche la somma di 75 euro. Nella stanza dell’altro fratello, invece, i militari hanno trovato tutto il materiale idoneo al confezionamento della droga: un bilancino di precisione, un rotolo di cellophane, varie bustine. I due fratelli sono stati arrestati.