Licata

Gioco d’azzardo, controlli dei carabinieri a Licata: sanzioni per oltre 80 mila euro

Un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo patologico

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

A Licata, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto tecnico di personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Sezione Controlli, hanno svolto un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo patologico. Nel corso dell’attività sono stati sottoposti a verifica due esercizi commerciali del centro cittadino.

Nel primo caso, presso un’attività ubicata in centro, i militari hanno riscontrato la presenza di cinque apparecchi automatici da gioco privi di attestato di conformità, non collegati alla rete telematica e per i quali non risultava autorizzata l’installazione. Per le violazioni accertate sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 50.000 euro ed è stata sottoposta a sequestro amministrativo la somma contante di 540 euro rinvenuta all’interno degli apparati.

In esito alla successiva verifica, effettuata presso un secondo esercizio commerciale della medesima zona, sono stati rinvenuti tre ulteriori apparecchi automatici irregolari, anch’essi privi di attestato di conformità, non collegati alla rete telematica e installati senza autorizzazione. Pertanto, in questo caso, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 30.000 euro e gli apparati sono stati sottoposti a sequestro.

