Palermo

Sorpreso a spacciare, scaglia scooter contro carabiniere: arrestato 

Lo spacciatore, nel disperato tentativo di evitare il controllo e guadagnare la fuga, ha scaraventato con forza il proprio scooter addosso a uno dei militari

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

​I Carabinieri della Stazione di Palermo Crispi hanno tratto in arresto un palermitano di 44 anni, già gravato dalla misura dell’avviso orale, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

​L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere Libertà. I militari, appostati nei pressi di Piazza Don Bosco, hanno osservato l’uomo mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un acquirente, ricevendo in cambio una somma di denaro che riponeva immediatamente nella tasca dei pantaloni. Particolare la scena registrata dagli operanti: il cliente, subito dopo lo scambio, è stato visto “sniffare” la dose appena acquistata per valutarne la qualità.

​Alla vista dei Carabinieri, l’acquirente è riuscito a risalire a bordo della propria autovettura, dileguandosi velocemente tra le vie limitrofe. Lo spacciatore, nel disperato tentativo di evitare il controllo e guadagnare la fuga, ha scaraventato con forza il proprio scooter addosso a uno dei militari. Solo la prontezza di riflessi del Carabiniere, che è riuscito a defilarsi rapidamente, ha evitato gravi conseguenze fisiche.

​L’uomo è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale. Oltre alla dose appena venduta, il 44enne è stato trovato in possesso di altre due dosi di hashish e della somma in contanti di 194 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.  Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.

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