L’inchiesta sul clan di Villaseta, 41enne finisce in carcere per aver violato i domiciliari 

Avrebbe ripetutamente violato le prescrizioni imposte dalla misura dei domiciliari a cui era sottoposto. I carabinieri hanno arrestato nuovamente Calogero Prinzivalli, 41 anni, di Agrigento, in esecuzione del provvedimento di aggravamento della misura cautelare disposto dal gip di Palermo.

L’uomo era stato arrestato lo scorso anno nell’ambito di uno dei blitz contro le cosche di Villaseta e Porto Empedocle. Per questo motivo si trova attualmente a processo (con il rito abbreviato) e i pm hanno chiesto nelle scorse settimane una condanna a tre anni di reclusione. Prinzivalli, in particolare, è accusato di una detenzione di arma clandestina per aver portato in un luogo pubblico una pistola calibro 7,65 insieme ad altri tre indagati.