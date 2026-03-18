Agrigento

Mosella, al via il cantiere per la manutenzione straordinaria della strada

Il tempo contrattuale previsto per l’esecuzione dei lavori è di 360 giorni, comprensivi della dismissione del cantiere, mentre il collaudo dell’opera è previsto entro 450 giorni complessivi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

«Un altro passo concreto per Agrigento. Dopo l’aggiudicazione definitiva dei lavori e il mio atto di indirizzo politico, abbiamo disposto la consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge per la manutenzione straordinaria della strada Mosella, arteria strategica di collegamento tra la SS 640 e la SS 115.” Lo dichiara in una nota l’assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato.

“Con il mio atto di indirizzo ho ritenuto necessario accelerare l’avvio dell’intervento per tutelare la sicurezza della circolazione e rispettare il cronoprogramma dell’opera finanziata con fondi FSC, consentendo agli uffici di procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto. La convocazione per la consegna dei lavori sotto riserva di legge è stata fissata dal Direttore dei lavori per il 23 marzo 2026, dando così il via operativo al cantiere.

L’intervento, del valore complessivo di € 4.508.625,71, consentirà il ripristino della sede stradale, il rifacimento del manto bituminoso, la sostituzione dei giunti di dilatazione sui viadotti, il rinnovo delle barriere di sicurezza, il risanamento delle strutture in cemento armato, il miglioramento della segnaletica e, più in generale, delle condizioni di sicurezza della circolazione. Il tempo contrattuale previsto per l’esecuzione dei lavori è di 360 giorni, comprensivi della dismissione del cantiere, mentre il collaudo dell’opera è previsto entro 450 giorni complessivi. Ringrazio il Dirigente del Settore VI ing. Alberto Avenia, il RUP ing. Gaspare Triassi e tutti i tecnici del Settore Lavori Pubblici per il lavoro svolto. Agrigento continua ad andare avanti con fatti concreti. La Mosella passa finalmente dalla fase amministrativa al cantiere» conclude l’assessore.

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