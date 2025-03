Guanciale, ideale non solo nei primi: idee e applicazioni per ogni momento della giornata

L’Italia è un paese che vanta un gran numero di tipicità e ricette che l’hanno resa famosa e apprezzata in tutto il mondo, ma su alcune di queste esiste una visione ancora troppo limitata. Per fare un esempio concreto, il guanciale italiano è un prodotto che viene ricordato quasi esclusivamente per la sua presenza all’interno di celebri primi piatti quali carbonara, gricia e amatriciana, e si tendono a ignorare le infinite possibilità e le potenziali applicazioni.

Questo gioiello della gastronomia nostrana è in realtà una perla che può regalare meravigliose soddisfazioni in ogni sezione del pasto, in virtù di un sapore unico e delizioso unito a una capacità d’abbinamento a dir poco sorprendente. Esso infatti può essere servito insieme a formaggi, legumi, verdure e in alcuni casi persino frutta, e venire inserito in un ampio ventaglio di preparazioni diverse.

Ecco quindi alcune idee e applicazioni del guanciale che esulano dai soli primi piatti.

Antipasti e aperitivi

Difficile immaginare degli aperitivi deliziosi quanto quelli realizzati con il guanciale. Una delle idee più semplici ma allo stesso tempo efficaci in questo senso è rappresentata dalle bruschette con guanciale e pecorino, che donano un mix di sapore forte e allo stesso tempo molto ricco.

Più sfiziose sono invece le crocchette di patate e guanciale, che vanno ad aggiungere anche la componente fritta, senza dimenticare i prodotti farinacei quali pizze rustiche e torte salate, spesso servite come antipasti e che risultano essere un terreno ideale per la presenza del guanciale.

Secondi piatti

Nei secondi piatti può essere prevalentemente utilizzato come valorizzatore, specialmente in preparazioni come involtini di carne e polpettoni. Si possono poi realizzare degli spiedini di guanciale e verdure, e persino delle meatballs con cuore di guanciale.

Il guanciale è un ingrediente che può cambiare completamente l’impatto di un piatto, motivo per il quale bisogna fare attenzione a dove si intende utilizzarlo e alle quantità.

Contorni

Chi ama questo prodotto può davvero dar sfogo alla fantasia nella preparazione dei contorni. Una frittata con guanciale e cipolle rappresenta, ad esempio, un’idea gustosa e adatta a ogni situazione, così come quella che vede il guanciale accompagnato dalle patate e cotto al forno.

Esso può essere inoltre accompagnato dai fagioli in saporite zuppe, oppure dalle verdure grigliate. Infine è consigliato provarlo anche saltato con i funghi, ovviamente nei mesi autunnali.

Altre preparazioni

In precedenza abbiamo menzionato ricette quali pizze rustiche e torte salate, ma il guanciale può trovare palcoscenico anche in altre preparazioni simili. Nell’epoca moderna si è diffuso molto il concetto di panino gourmet e questo meraviglioso ingrediente riesce a brillare anche in contesti di quel tipo. Grazie al suo gusto ricco e delizioso, esso può essere inserito molto bene in panini di vario genere e lo stesso discorso vale per le pizze, comprese quelle farcite.

Il guanciale ben figura anche in accompagnamento ad alcuni tipi di frutta, come il melone, le pere e i fichi, caratterizzati da una marcata dolcezza che ben si sposa con il goloso sapore salato del salume in questione.