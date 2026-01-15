Ha creato all’interno della sua abitazione una serra di marijuana: arrestato

Si era specializzato nella coltivazione indoor della marijuana, creando una vera e propria serra nella sua abitazione, nel centro di Adrano (Catania). L’uomo, un 61enne, è stato arrestato dagli agenti del locale commissariato a cui l’uomo ha spiegato che l’idea di coltivare le piante di marijuana era stata tutta opera sua, vivendo da solo in casa e avendo l’esclusivo utilizzo dell’abitazione. La scoperta della serra fai da te è avvenuta nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto della detenzione di droga e dello spaccio. Giunti nei pressi della casa, gli agenti hanno avvertito un intenso odore, tipico della marijuana, provenire dall’interno e, per fugare ogni sospetto, hanno bussato alla porta dell’edificio, senza, però, riuscire a scorgere alcun inquilino. Sono stati avviati gli accertamenti per rintracciare il proprietario, un 61enne incensurato, che pochi minuti dopo si è presentato davanti casa, tirando fuori dalla tasca le chiavi per consentire le verifiche dei poliziotti. In una stanza al pianoterra è stato trovato del fertilizzante e dei trasformatori elettrici allacciati con un cavo proveniente dall’esterno. Ciò ha destato ulteriori sospetti legati a un presumibile allaccio abusivo alla rete elettrica, ragion per cui si è reso necessario l’intervento dei tecnici della società di distribuzione dell’energia, che stanno compiendo tutte le verifiche del caso. In una camera attigua, invece, l’uomo aveva creato una serra dotata di impianti e attrezzature, necessari per consentire la coltivazione di 21 piante di marijuana, interrate in alcuni vasi, alte tra i 50 e 150 centimetri, molte delle quali presentavano già le infiorescenze. Il locale era dotato di un sistema di aerazione, di lampade da riscaldamento, di un termometro per rilevare costantemente la temperatura dell’ambiente, di ventilatori e aspiratori, perfettamente funzionanti grazie all’elettricità fornita dai trasformatori di corrente allacciati abusivamente. Tutto il materiale e la droga sono stati sequestrati, mentre per il 61enne è scattato l’arresto.