Agrigento

La tragedia, le indagini e le polemiche: le buche stradali restano

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Siamo qui tutti costernati, addolorati, impietriti: brutto risveglio per Agrigento fulminata dalla notizia dell’incidente stradale autonomo avvenuto in Viale Emporium che ha causato la morte di Marco Chiaramonti, brillante e sfortunato concittadino che non vedrà mai più la moglie e la figlioletta. Si è detto e scritto che, forse, il mortale sinistro sarebbe stato provocato da una profonda buca individuata sul manto stradale determinando la caduta dello scooter e il conseguente decesso di MarcoCONTINUA A LEGGERE

