Apertura

Accoltella moglie, figlio e nipote di 14 anni: licatese in fuga in Germania

Mario Abbate, 66 anni, di Licata, è in fuga dopo aver accoltellato la moglie, il figlio e la nipote di 14 anni. Il triplice tentato omicidio è avvenuto ieri in un paesino in Germania

Pubblicato 52 secondi fa
Da Redazione

Un sessantaseienne di Licata – Mario Abbate – è ricercato dalla polizia tedesca dopo aver accoltellato la moglie, il figlio e la nipote. Il triplice tentato omicidio è avvenuto venerdì mattina nel quartiere di Bruche di Betzdorf, un paesino di circa diecimila abitanti nella Renania.

L’aggressione, per motivi ancora non del tutto chiari, si è consumata in un appartamento di Johannes-Krell-Straße, nelle immediate vicinanze della scuola elementare Christophorus. L’uomo, armato di coltello, avrebbe colpito prima la moglie da cui è separato, una 61enne, e poi il figlio di 41 anni. Le due vittime sono in gravi condizioni. Ferita, ma per fortuna lievemente, anche la nipote di 14 anni.

Abbate, dopo il fatto di sangue, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. La polizia tedesca lo cerca attivamente ormai da ieri e ha diffuso anche una sua foto. L’uomo potrebbe essere armato. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Accoltella moglie, figlio e nipote di 14 anni: licatese in fuga in Germania
Caltanissetta

Denuncia aggressione del marito ma era stata lei ad accoltellarlo, arrestata 61enne
PRIMO PIANO

Guardia di Finanza, il capitano Lupo è il nuovo comandante della Compagnia di Sciacca
Agrigento

“Aggredisce il marito che torna a casa ubriaco”, intervengono le forze dell’ordine 
Agrigento

Controlli antidroga a villa Casesa, 19enne trovato con un coltello 
Cultura

Inaugurato tra Ribera e Caltabellotta il Giardino della Pace, tra i progetti di Capitale della Cultura