Accoltella moglie, figlio e nipote di 14 anni: licatese in fuga in Germania

Un sessantaseienne di Licata – Mario Abbate – è ricercato dalla polizia tedesca dopo aver accoltellato la moglie, il figlio e la nipote. Il triplice tentato omicidio è avvenuto venerdì mattina nel quartiere di Bruche di Betzdorf, un paesino di circa diecimila abitanti nella Renania.

L’aggressione, per motivi ancora non del tutto chiari, si è consumata in un appartamento di Johannes-Krell-Straße, nelle immediate vicinanze della scuola elementare Christophorus. L’uomo, armato di coltello, avrebbe colpito prima la moglie da cui è separato, una 61enne, e poi il figlio di 41 anni. Le due vittime sono in gravi condizioni. Ferita, ma per fortuna lievemente, anche la nipote di 14 anni.

Abbate, dopo il fatto di sangue, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. La polizia tedesca lo cerca attivamente ormai da ieri e ha diffuso anche una sua foto. L’uomo potrebbe essere armato.