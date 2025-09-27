Akragas, debutto in campionato: entusiasmo e insidie all’Esseneto

Tutto pronto per l’esordio dell’Akragas nel girone D di Promozione. La nuova era biancazzurra targata Salvatore La Porta prende il via domani alle 16 allo stadio Esseneto, con la squadra che si prepara a vivere il primo atto di un campionato lungo e insidioso.

Alla vigilia hanno parlato mister Seby Catania e Alexandro Noto, difensore col vizio del gol. L’allenatore biancazzurro conosce bene il valore dell’avversario: «Affrontiamo una squadra che lo scorso anno ha fatto un grande campionato, guidata da un giovane allenatore preparato. Sarà un avversario scomodo, ma dall’altra parte ci sarà un’Akragas che ha voglia di continuare il percorso iniziato il 4 agosto. È la prima partita in casa e non vogliamo deludere i nostri tifosi. C’è bisogno del nostro pubblico, perché per ottenere risultati importanti serve l’apporto di tutti: non solo della squadra ma di tutta la città di Agrigento».

Anche Noto carica l’ambiente, ma con la testa già al campo: «Ogni gara ha una storia a sé. Archiviata la Coppa Italia, adesso dobbiamo rimanere concentrati. Giocare nell’Akragas significa avere alle spalle un pubblico caloroso che ti dà sempre una spinta in più. Sta a noi mettere a frutto il lavoro di queste settimane».

Per l’Akragas, dunque, un debutto che profuma di emozione, ma anche di responsabilità: davanti ci sarà una squadra pronta a vender cara la pelle, e serviranno compattezza e lucidità per iniziare col piede giusto un campionato che si annuncia combattuto.