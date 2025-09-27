Trapani

Sorpreso a rubare materiale ferroso da cantiere navale, arrestato

Il materiale recuperato è stato restituito al legittimo proprietario

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno arrestato in flagranza per furto un 29enne trapanese sorpreso ad asportare materiale ferroso da un cantiere navale di via Isola di Zavorra. Durante un servizio perlustrativo i militari dell’Arma notavano una moto ape carica di materiale ferroso uscire dal cantiere navale che in quel momento era chiuso. Il controllo e la conseguente perquisizione del mezzo condotto dal 29enne permetteva di rinvenire il materiale trafugato.

L’uomo è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune di Trapani, mentre il materiale recuperato è stato restituito al legittimo proprietario.

